Указ уже вступил в силу: с 1 декабря штраф 1500 рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой
PROKAZAN
Газовые плиты - незаменимый атрибут многих российских домов, обеспечивающий комфорт и удобство при приготовлении пищи. Но даже исправно работающее устройство может стать причиной штрафов и проблем, если не соблюдать определённые правила.
Внимание к сроку службы газовой плиты
Срок службы газовой плиты в России ограничен 20 годами. Использование плиты после этого времени может рассматриваться как нарушение, сопряженное с риском для безопасности. По истечении этого периода, компетентные органы могут приостановить подачу газа до момента установки новой плиты.
Неперемещение плиты: штрафы и последствия
Плита на газу должна быть установлена в специально предназначенном для неё месте на кухне и не подлежит перемещению без согласования с газовыми службами. Несоблюдение этого правила влечёт за собой штраф в размере 1500 рублей. Если после штрафа ситуация не исправляется, возможно полное отключение газа в жилище.
Профилактика и предосторожности
- Проверка срока службы: удостоверьтесь, что возраст вашей плиты не превышает 20 лет.
- Стабильность расположения: не переставляйте плиту без необходимости и предварительного согласования.
- Регулярные осмотры: не пренебрегайте плановыми проверками, которые могут выявить потенциальные угрозы и помочь избежать штрафов.
Соблюдение указанных мер не только предотвратит возможные нарушения и связанные с ними штрафы, но и обеспечит безопасность вашего дома. Газовые плиты служат верой и правдой, если за ними правильно ухаживать.
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