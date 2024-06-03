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Указ уже в работе: россиян готовят к появлению новой валюты

Центробанк России обозначил свои планы на будущее российской финансовой системы, и одно из ключевых мест в них занимает цифровой рубль. Несмотря на то, что его внедрение ожидается не раньше 2025 года, а на полную адаптацию уйдет от 5 до 7 лет,  этот  исто

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Центробанк России обозначил свои планы на будущее российской финансовой системы, и одно из ключевых мест в них занимает цифровой рубль. Несмотря на то, что его внедрение ожидается не раньше 2025 года, а на полную адаптацию уйдет от 5 до 7 лет, этот исторический шаг уже сейчас вызывает бурные обсуждения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что переход на новую валюту должен быть максимально комфортным для всех участников рынка. Гражданам будет предоставлена свобода выбора: пользоваться привычными наличными, безналичными расчетами или же оценить преимущества цифрового рубля.

Третья форма валюты: перспективы и опасения:

Цифровой рубль предназначен не для замены, а для дополнения существующих форм денежного оборота. Эксперты прогнозируют его быструю популяризацию, предполагая, что уже через год после запуска доля цифрового рубля в транзакциях может составить внушительные 41%.

Внедрение цифровой валюты несет в себе как огромный потенциал, так и определенные риски. С одной стороны, это путь к более удобным, быстрым и прозрачным финансовым операциям. С другой стороны, возникают вопросы о кибербезопасности, защите персональных данных и доступности цифрового рубля для всех слоев населения, включая пожилых людей и жителей отдаленных регионов.

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