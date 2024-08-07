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· 16+ · Алина Алмакаева

Указ уже сейчас подписан: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с августа

С августа 2024 года российские пенсионеры получ...

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С августа 2024 года российские пенсионеры получили мощный инструмент защиты своих прав в сфере ЖКХ. Теперь некачественные коммунальные услуги не бьют по кошельку пожилых граждан.

Платить? Или не платить? Вот в чем вопрос!Пенсионеры получили право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество неудовлетворительно. Холодные батареи при работающем отоплении? Горячая вода, которая не соответствует санитарным нормам? Забудьте о платежках!

Доказать некачественное предоставление услуг стало проще. Достаточно сделать фотографию или видеозапись, чтобы подтвердить факт нарушения. Больше никаких бюрократических препон!

Верховный суд – на страже пенсионеров: Согласно постановлению Верховного суда РФ, за некачественные коммунальные услуги пенсионерам положена компенсация в размере 50% от их стоимости.

Забота о старшем поколении: Новые меры – это важный шаг на пути к созданию комфортных условий жизни для российских пенсионеров. Государство демонстрирует готовность защищать их интересы и обеспечивать достойное качество жизни на заслуженном отдыхе.

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