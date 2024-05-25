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Указ уже принят: россиян готовят к появлению новой цифровой валюты

2025 год может стать переломным для финансовой системы России.

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2025 год может стать переломным для финансовой системы России. Центробанк готовится к запуску амбициозного проекта – цифрового рубля, который станет третьей формой национальной валюты, дополнив уже знакомые нам наличные и безналичные деньги. Правда, на полную адаптацию новой системы может уйти от пяти до семи лет.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина успокаивает: внедрение цифрового рубля не будет резким и принудительным. Гражданам дадут время адаптироваться и самостоятельно решить, готовы ли они довериться нововведению или же предпочтут остаться с привычными методами расчётов.

Несмотря на постепенность внедрения, эксперты пророчат цифровому рублю большое будущее. По их оценкам, уже через год после запуска доля новой валюты в транзакциях россиян может составить до 41% – конечно, при условии, что цифровой рубль окажется удобным, безопасным и защищённым от киберугроз.

С появлением цифровой валюты связано множество ожиданий. Это и упрощение платежей, и повышение их прозрачности, и снижение издержек, и расширение доступа к финансовым услугам для отдалённых регионов. Однако есть и опасения, связанные с обеспечением безопасности и конфиденциальности данных, защитой от кибератак, а также доступностью новой системы для всех слоёв населения, в том числе для пожилых людей и жителей сельской местности.

Внедрение цифрового рубля — это не просто технологический рывок, но и серьёзный вызов для финансовой системы России. Именно от того, насколько успешно она с ним справится, зависит не только удобство расчётов в будущем, но и доверие общества к новой, цифровой эпохе финансов.

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