Указ уже подписан, сроки определены: пенсионеров ждут очень неприятные изменения в 2024 году

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России будут увеличены на 7,3%, что повлияет на доходы более 42 миллионов пенсионеров.

Это повышение позволит пенсионерам ощутимо улучшить уровень жизни. Индексация также затронет работающих пенсионеров — впервые с 2015 года их пенсии будут пересчитаны, и для получения увеличенной выплаты не потребуется подавать никаких заявлений.

Основные изменения в 2025 году

Индексация пенсий на 7,3% Вернется индексация для работающих пенсионеров — повышение пройдет автоматически, без необходимости обращения в соцслужбы. Изменится стоимость пенсионного балла Фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет.

Планируемые повышения пенсий в 2026 и 2027 годах

Для стабильного поддержания уровня жизни пенсионеров в условиях инфляции предусмотрены дополнительные повышения:

В 2026 году: два этапа индексации — 4,5% зимой и 5,5% весной.

В 2027 году: также два этапа — 4% зимой и 4,1% весной.

Социальные пенсии и государственные выплаты

С начала апреля 2025 года социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению вырастут на 14,75%. Это окажет поддержку людям, не имеющим права на страховые выплаты, таким как инвалиды и дети с инвалидностью.

Досрочный выход на пенсию

Отдельные категории граждан имеют право на досрочную пенсию, включая:

Работников с опасными условиями труда (шахтеров, летчиков и т.д.).

Педагогов и медиков — они могут выйти на пенсию по достижении специального стажа.

Многодетных матерей — женщины с несколькими детьми могут претендовать на более ранний выход на пенсию.

Особые условия для северных регионов

Жители Крайнего Севера и Дальнего Востока имеют право на более ранний выход на пенсию с учетом тяжелых климатических условий. Кроме того, стаж, необходимый для выхода на пенсию, также отличается от общих требований.

Оформление пенсии

Заявление на пенсию можно подать через Социальный фонд России, в многофункциональном центре или на портале «Госуслуги». Для оформления потребуются паспорт, документы о стаже и данных о заработке. Получать выплаты можно на банковский счет, по почте или с доставкой на дом.

Основные итоги: