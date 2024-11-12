Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ уже подписан, сроки определены: пенсионеров ждут очень неприятные изменения в 2024 году

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России ...

оф-долгопрудный.рф

Подписаться в Telegram

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России будут увеличены на 7,3%, что повлияет на доходы более 42 миллионов пенсионеров.

Это повышение позволит пенсионерам ощутимо улучшить уровень жизни. Индексация также затронет работающих пенсионеров — впервые с 2015 года их пенсии будут пересчитаны, и для получения увеличенной выплаты не потребуется подавать никаких заявлений.

Основные изменения в 2025 году

  1. Индексация пенсий на 7,3%
  2. Вернется индексация для работающих пенсионеров — повышение пройдет автоматически, без необходимости обращения в соцслужбы.
  3. Изменится стоимость пенсионного балла
  4. Фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет.

Планируемые повышения пенсий в 2026 и 2027 годах

Для стабильного поддержания уровня жизни пенсионеров в условиях инфляции предусмотрены дополнительные повышения:

  • В 2026 году: два этапа индексации — 4,5% зимой и 5,5% весной.
  • В 2027 году: также два этапа — 4% зимой и 4,1% весной.

Социальные пенсии и государственные выплаты

С начала апреля 2025 года социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению вырастут на 14,75%. Это окажет поддержку людям, не имеющим права на страховые выплаты, таким как инвалиды и дети с инвалидностью.

Досрочный выход на пенсию

Отдельные категории граждан имеют право на досрочную пенсию, включая:

  • Работников с опасными условиями труда (шахтеров, летчиков и т.д.).
  • Педагогов и медиков — они могут выйти на пенсию по достижении специального стажа.
  • Многодетных матерей — женщины с несколькими детьми могут претендовать на более ранний выход на пенсию.

Особые условия для северных регионов

Жители Крайнего Севера и Дальнего Востока имеют право на более ранний выход на пенсию с учетом тяжелых климатических условий. Кроме того, стаж, необходимый для выхода на пенсию, также отличается от общих требований.

Оформление пенсии

Заявление на пенсию можно подать через Социальный фонд России, в многофункциональном центре или на портале «Госуслуги». Для оформления потребуются паспорт, документы о стаже и данных о заработке. Получать выплаты можно на банковский счет, по почте или с доставкой на дом.

Основные итоги:

  • Увеличение пенсий на 7,3% с 2025 года.
  • Возобновление индексации для работающих пенсионеров.
  • Двойные повышения в 2026 и 2027 годах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В КФУ рассказали, когда в Татарстан придет похолодание

Интересное в Казани

час назад

Тест для казанцев: сможете ли вы правильно действовать в трудный момент утраты?

барьерная обработка от насекомых при ремонте

Новости Татарстана

день назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Важное в РТ

4 дня назад

В Казани открылся обновлённый офис Сбера

презентация powerpoint на заказ в Москве

Новости Татарстана

день назад

На трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя

Новости Казани

5 часов назад

Под Казанью отец изнасиловал 11-летнюю дочку

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал прохожего за замечание

Новости Казани

день назад

Неадекват без одежды устроил погром в общаге на Новаторов в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило
Новости Казани
день назад

Авиарейсы между Шанхаем и Казанью могут продлить после марта 2025 года

Как рассказал Лернер, полеты между Казанью и др...

Новости Казани

37 минут назад

В Казани на Фучика парень на машине сбил бабушку и сбежал

Важное в РТ

3 часа назад

В Татарстане стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

Новости Татарстана

час назад

Команда КНИТУ победила в первом кейс-чемпионате

Новости Татарстана

2 часа назад

Казань и Зеленодольск могут связать трамвайными линиями
В КНИТУ 11 ноября открылась первая в России бит...
Новости Казани
день назад

В КНИТУ 11 ноября открылась первая в России битумная лаборатория для студентов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани стартует суд над лидером ОПС «Кинопленка», который скрывался 16 лет

Новости Татарстана

4 часа назад

Прогнозируемые доходы РТ в 2025 году увеличат на 47 миллиардов рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

На пожаре в Чистополе спасли 49-летнего мужчину
“Нельзя поголовно принимать БАДы и пить соки дл...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Нельзя поголовно принимать БАДы и пить соки для детокса": диетолог из Казани объяснила, почему не все могут похудеть и удержать результат