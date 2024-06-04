Указ уже подписан: садоводов предупредили об изъятии земельных участков

Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, выразила обеспокоенность растущей проблемой неэффективно используемых земельных участков в городах и поселениях России.

Разворотнева подчеркнула необходимость эффективных действий для возвращения незадействованных участков в экономический оборот. Согласно её заявлениям, к 15 януаря 2025 года власти должны представить подробный план освоения данных территорий. Кроме того, будет установлен набор критериев, позволяющих определить статус земли как неиспользованной.

Эти инициативы направлены на оптимизацию использования земельных активов, что предотвратит их запустение и способствует улучшению урбанистической среды и повышению уровня жизни граждан.