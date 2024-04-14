Указ уже подписан: россиян заставят снять кондиционеры и запретят их устанавливать

В то время как весна уже на подходе со своей ранней теплотой, лето не за горами, и прогнозируется, что оно будет жарким. Многие жители России сейчас задумываются о покупке и установке кондиционера. Но важно учитывать ряд нюансов, чтобы избежать проблем.

В соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации, установка кондиционеров на фасады зданий без согласования с другими собственниками помещений запрещена. Разрешение на установку можно получить только на общем собрании жильцов, при условии, что 2/3 собственников квартир выразят свое согласие. Если такого согласия нет, то установка запрещена.

Хотя закон не прямо указывает на необходимость получения согласия других собственников для установки кондиционера, это явно следует из общих положений статьи 36 Жилищного кодекса, где говорится о праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Запрет на установку внешних блоков кондиционеров обоснован. Фасад здания относится к общему имуществу жильцов, поэтому для установки на него кондиционера необходимо согласие остальных собственников.

Кроме того, после получения одобрения соседей на установку кондиционера, важно удостовериться в прочности несущей стены. При установке также необходимо учитывать правила отвода конденсатной воды и шумовые характеристики оборудования.

В случае, если кондиционер уже установлен, его демонтаж не требуется до момента, пока кто-то не подаст жалобу на его незаконную установку или нарушение правил эксплуатации. Также важно помнить, что установка кондиционера на здания, включенные в список объектов культурного наследия, запрещена.