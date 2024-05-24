Указ уже подписан: россиян готовят к появлению новой валюты

Центробанк России наметил курс на цифровизацию национальной валюты, но обещает не торопить события. Внедрение цифрового рубля, по прогнозам регулятора, начнется не раньше 2025 года, а полная его интеграция в финансовую систему займет 5-7 лет. Об этом сообщает ngnovoros.ru.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула: переход к "цифре" будет происходить плавно, с учетом интересов всех участников рынка. Гражданам не навяжут новую форму валюты, а предоставят выбор.



Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, дополнив налично-денежное и безналичное обращение. Потенциал у новой валюты огромный: эксперты предполагают, что уже через год после запуска ее доля в транзакциях может достичь 41%.



Однако наряду с очевидными преимуществами – удобством, скоростью и прозрачностью расчетов – цифровой рубль порождает и новые вызовы. Среди них – обеспечение безопасности и конфиденциальности данных, а также доступность новой формы валюты для всех групп населения.