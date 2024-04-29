Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ уже подписан: россиян будут заставлять снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

Указ уже подписан: россиян будут заставлять снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

stroiteh-msk.ru

Подписаться в Telegram

С приближением лета, ожидаемого быть особенно жарким, многие россияне рассматривают вопрос установки кондиционеров. Однако необходимо учитывать ряд важных юридических аспектов, чтобы избежать проблем с законом и соседями.

Юридические аспекты установки кондиционера:

  • Согласование с собственниками: По решению Верховного суда РФ, для установки кондиционера на фасад многоквартирного дома требуется согласие двух третей собственников квартир. Это согласие необходимо получить на общем собрании жильцов, что гарантирует учет интересов всех собственников.
  • Проверка прочности стен: Перед установкой кондиционера необходимо убедиться, что несущая стена способна выдержать дополнительную нагрузку от внешнего блока устройства.
  • Шум и отвод конденсата: Важно соблюдение норм относительно уровня шума и корректного отвода конденсата, чтобы избежать жалоб от соседей.

Запреты и ограничения:

  • Запрет на установку без согласия: Установка кондиционера без согласования может привести к необходимости его демонтажа, особенно если это вызовет жалобы других жителей.
  • Защита культурного наследия: Установка кондиционеров на зданиях, признанных объектами культурного наследия, строго запрещена.

Советы по установке:

  • Профессиональная установка: Рекомендуется доверять установку квалифицированным специалистам, которые могут гарантировать соблюдение всех технических и юридических требований.
  • Информирование соседей: Прозрачное общение с соседями и уведомление их о предстоящей установке может помочь избежать недопонимания и споров.
  • Экологичные модели: Выбор энергоэффективных и экологичных моделей кондиционеров не только снизит ваши расходы на электроэнергию, но и уменьшит воздействие на окружающую среду.

Подготовка к установке кондиционера требует тщательного планирования и соблюдения законодательства. Правильный подход не только обеспечит вам комфорт в жаркие дни, но и поможет поддерживать хорошие отношения с соседями, а также избежать правовых проблем.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

тараканы с гарантией

Новости Татарстана

3 часа назад

В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva

Интересное в Казани

3 дня назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение

вставить замок в межкомнатную дверь в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Новости Казани

день назад

В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

Новости Татарстана

день назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Казани

день назад

В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева
Новости Татарстана
3 минуты назад

Гарик Харламов 29 апреля назвал Казань «славным» и «великолепным» городом

Гарик Харламов 29 апреля назвал Казань «славным» и «великолепным» городом

Новости Татарстана

час назад

В Лаишевском районе в ходе рейда поймали браконьера с запрещенкой

Новости Татарстана

3 часа назад

В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva

Новости Татарстана

4 часа назад

Бывшего настоятеля храма в Куюках задержали после пропажи 2 икон

Новости Татарстана

5 часов назад

"Тойота" насмерть сбила 3 подростков от 12 до 17 лет под Мензелинском
Речное 4-часовое сообщение между Казанью и Ульяновском откроют 1 мая
Новости Татарстана
час назад

Речное 4-часовое сообщение между Казанью и Ульяновском откроют 1 мая

Новости Татарстана

6 часов назад

Зеленодолец выбросил из окна матрац и велотренажер с сушилкой

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани 12 июня может пройти живой концерт участников «Новой Фабрики звезд»

Новости Татарстана

7 часов назад

Причина километровых очередей на АЗС на трассе М12 Москва-Казань
Казань глазами покупателей. Советы от эксперта в сфере недвижимости
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань глазами покупателей. Советы от эксперта в сфере недвижимости