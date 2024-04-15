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Указ уже подписан: граждан страны заставят снять кондиционеры и запретят их устанавливать

Указ уже подписан: граждан страны заставят снять кондиционеры и запретят их устанавливать

mentoday.ru

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Наступление теплых весенних дней и ожидаемое жаркое лето побуждают многих россиян задуматься об установке кондиционеров. Но перед тем, как приступить к монтажу, важно разобраться в юридических нюансах, чтобы избежать последующих проблем.

В соответствии с последними решениями Верховного суда РФ, установка кондиционеров на фасадах многоквартирных зданий требует получения согласия от 2/3 собственников жилых помещений, что обычно оформляется на общем собрании жильцов. Это связано с тем, что фасад здания является общедомовым имуществом, и любое его изменение должно быть одобрено собственниками.

Такая мера предосторожности установлена не случайно. Она направлена на защиту прав всех жильцов и поддержание эстетического вида здания. Наряду с получением разрешения, необходимо также провести проверку надежности стены для монтажа внешнего блока, а также удостовериться в соответствии шумовых и других эксплуатационных характеристик устройства установленным нормам.

Если кондиционер установлен без соответствующих разрешений, он может быть демонтирован по жалобе соседей или при выявлении нарушений в его эксплуатации. Кроме того, стоит помнить, что установка кондиционеров на зданиях, отнесенных к объектам культурного наследия, категорически запрещена.

Таким образом, процесс установки кондиционера в многоквартирном доме охватывает не только технические аспекты, но и вопросы законности и взаимоотношений между жильцами, подчеркивая необходимость взвешенного и ответственного подхода.

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