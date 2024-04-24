Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ уже подписан: граждан страны будут заставлять снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

Указ уже подписан: граждан страны будут заставлять снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

pto-shop.ru

Подписаться в Telegram

С приближением лета, установка кондиционеров становится актуальной задачей для многих жителей многоквартирных домов. Однако для избежания правовых споров и конфликтов с соседями важно соблюдать определённые юридические и технические условия.

По решению высшей судебной инстанции Российской Федерации, монтаж кондиционеров на фасаде многоквартирного здания требует получения согласия от жителей дома. Это согласие должно быть оформлено через протокол общего собрания, где поддержку монтажу должны выразить не менее двух третей владельцев квартир.

Согласно Жилищному кодексу РФ, фасад здания считается общедомовым имуществом, и любые работы, влияющие на его внешний вид, включая установку кондиционеров, требуют одобрения собственников квартир.

Перед монтажом кондиционера необходимо удостовериться в надежности стен и возможности их выдержать дополнительную нагрузку. Важно также соблюдать стандарты по уровню шума и правильному отводу конденсата, чтобы избежать создания неудобств для других жителей дома.

Установленные без разрешения кондиционеры могут быть подвергнуты демонтажу в случае поступления жалоб от других резидентов.

Особые ограничения для исторических зданий

В зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, монтаж кондиционеров может быть строго ограничен или запрещен для сохранения их исторической ценности.

Соблюдение этих рекомендаций позволит вам эффективно и законно установить кондиционеры, обеспечивая комфорт в летние месяцы, избегая при этом юридических сложностей и поддерживая хорошие отношения с соседями.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

Интересное в Казани

день назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

зачем после дезинфекции квартиры полы моют с содой

Интересное в Казани

день назад

Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

hr-специалист в Уфе

Новости Татарстана

день назад

22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

Новости Татарстана

22 часа назад

Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Новости Казани

день назад

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес»

Новости Татарстана

день назад

В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка
Новости Казани
час назад

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Новости Татарстана

40 минут назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

2 часа назад

23 апреля казанец избивал женщину на улице и давил ее дверью

Новости Казани

2 часа назад

Мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина»

Новости Татарстана

3 часа назад

Форвард «Нефтяника» из Альметьевска потерял сознание во время 4 матча
Новости Татарстана
30 минут назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 52-летняя пассажирка «Лады» умерла в машине, пока водитель был в аптеке

Новости Казани

6 часов назад

Платеж по ипотеке в Казани превысил среднюю зарплату примерно на 25 000 рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
6 дней назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году