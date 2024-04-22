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Указ уже подписан: граждан РФ начнут заставлять снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

Указ уже подписан: граждан РФ начнут заставлять снимать кондиционеры и запретят их устанавливать

bangkokbook.ru

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С началом теплых весенних дней и предстоящим жарким летом, многие россияне рассматривают возможность установки кондиционеров. Однако перед тем, как приступить к установке, важно учесть ряд юридических нюансов, чтобы избежать возможных проблем с законом и соседями.

Юридические требования к установке кондиционеров

По решению Верховного суда Российской Федерации, для установки кондиционеров на фасады зданий необходимо получить согласие собственников помещений в доме. Это согласие должно быть оформлено на общем собрании жильцов, где за установку должны проголосовать не менее двух третей собственников.

Законодательство и права собственников

Статья 36 Жилищного кодекса РФ подчеркивает, что фасад многоквартирного дома является общим имуществом всех жильцов. Следовательно, любые изменения, включая установку кондиционеров, требуют согласования с другими собственниками.

Технические аспекты установки

Получив необходимое разрешение, важно также удостовериться в технической возможности установки. Необходимо проверить прочность несущих стен и соблюдение технических норм, таких как правила отвода конденсатной воды и соблюдение шумовых стандартов, чтобы установка не нарушала комфорт жильцов.

Ситуации с уже установленными кондиционерами

Если кондиционер уже установлен без необходимых разрешений, он может оставаться на месте до тех пор, пока не поступит официальная жалоба. В случае жалобы на незаконную установку или нарушение эксплуатационных норм, может потребоваться демонтаж устройства.

Особые условия для зданий культурного наследия

Дополнительно, установка кондиционеров на зданиях, которые включены в список объектов культурного наследия, строго запрещена. Это требование направлено на сохранение исторической ценности и внешнего вида таких зданий.

Понимание и соблюдение этих правил поможет избежать правовых споров и обеспечит комфортное и законное использование кондиционеров в жаркие месяцы.

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