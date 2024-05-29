Указ уже подписали: вот что ждет неработающих пенсионеров с 1 июня

В России продолжается корректировка пенсионного обеспечения различных категорий граждан. В то время как единовременные выплаты в размере 10 000 рублей уже получили некоторые пенсионеры, других ожидают изменения в начислениях с 1 июня и в течение лета. Разберемся в особенностях предстоящих изменений.

Региональные особенности:

Как отмечает Оксана Красовская, ведущий юрист "Европейской юридической службы", с 1 июня 2024 года изменения в пенсионном обеспечении будут иметь региональную специфику.

Краснодарский край: здесь запланирована индексация льготных проездных документов для пенсионеров, предпенсионеров, ветеранов труда и других льготных категорий граждан с доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Стоимость проездных на различных видах транспорта будет варьироваться от 380 до 770 рублей.

Федеральные изменения:

Возрастная надбавка: Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат надбавку к фиксированной выплате в размере 8 134,88 рублей. Аналогичная мера поддержки предусмотрена для граждан, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Важно отметить, что при достижении 80-летнего возраста инвалиды I группы не получат повторную прибавку.

Индексация для уволившихся пенсионеров: В июне пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, могут рассчитывать на получение проиндексированной пенсии. Елена Кузнецова, юрист, обращает внимание, что при последующем трудоустройстве размер пенсии фиксируется и не подлежит дальнейшей индексации.

Таким образом, изменения в пенсионном законодательстве в июне 2024 года затронут как региональные, так и федеральные аспекты. Важно отслеживать информацию о предстоящих изменениях, чтобы быть в курсе своих прав и гарантий.