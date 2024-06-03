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· 16+ · Алина Алмакаева

Указ уже подписали: с июня за отопление и воду пожилые больше не платят

СМИ запестрели заголовками о том, что пенсионерам разрешили не оплачивать  коммунальные услуги  низкого качества.  Разбираемся,  о чем на самом деле идет речь  и  на что действительно могут рассчитывать пожилые россияне. 

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СМИ запестрели заголовками о том, что пенсионерам разрешили не оплачивать коммунальные услуги низкого качества. Разбираемся, о чем на самом деле идет речь и на что действительно могут рассчитывать пожилые россияне.

За что можно не платить?

Согласно новым правилам, граждане имеют право не оплачивать горячее водоснабжение и отопление, если их качество не соответствует установленным нормам. Это означает, что если из крана течет еле теплая вода, а батареи в квартире остаются холодными даже в разгар отопительного сезона, можно требовать перерасчета платежей.

Как доказать некачественную услугу?

Важно понимать, что просто недовольство температурой воды или отопления — недостаточное основание для отказа от оплаты. Необходимо собрать доказательства нарушений. Для этого подойдут фото и видеофиксация, а также акты, составленные в присутствии представителей управляющей компании.

Компенсация или полный отказ от оплаты?

Верховный суд РФ пояснил, что при некачественной поставке услуг ЖКХ потребители вправе рассчитывать на перерасчет платежей, то есть на снижение их стоимости. Полный же отказ от оплаты — мера исключительная, которая может быть применена лишь в крайних случаях.

Дополнительная льгота от Социального фонда:

Отдельная новость коснулась комиссии за оплату ЖКХ. Социальный фонд России сообщил, что с 1 июля 2024 года пенсионеры будут освобождены от ее уплаты, в том числе при наличии просрочек и пени по долгам.

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