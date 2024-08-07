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· 16+ · Алина Алмакаева

Указ уже есть: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры больше не платят

С 1 августа 2024 года в России вступили в дейст...

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С 1 августа 2024 года в России вступили в действие изменения, направленные на защиту прав пенсионеров в сфере коммунальных услуг. Теперь пожилые граждане освобождаются от оплаты за определенные услуги, если их качество вызывает сомнения или не соответствует принятым нормам.

Например, если температура в квартире пенсионера длительное время оказывается ниже допустимых значений, он не должен платить за отопление. То же самое касается горячей воды: если ее качество не соответствует санитарным требованиям, пенсионеры могут не оплачивать эту услугу.

Цель этих изменений – защита интересов пожилых людей и создание комфортных условий для их жизни. Важным нововведением стало право пенсионеров использовать фотографии или видеозаписи как доказательства ненадлежащего предоставления коммунальных услуг. Теперь достаточно сделать снимок или записать проблему, чтобы подтвердить нарушение стандартов.

Дополнительно, Верховный суд установил, что пожилые граждане могут претендовать на компенсацию в размере половины стоимости услуги, если она была оказана некачественно. Эти меры призваны обеспечить защиту прав потребителей, включая пожилых граждан.

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