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Указ принят: теперь известно, кто в 2025 году заплатит больше налогов

После весенних обсуждений с экспертами и депутатами, Минфин направил в правительство пакет поправок, затрагивающих ряд налогов. 

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После весенних обсуждений с экспертами и депутатами, Минфин направил в правительство пакет поправок, затрагивающих ряд налогов. Ключевое изменение – трансформация шкалы НДФЛ, которая станет пятиступенчатой вместо нынешней двухступенчатой.

Что ждёт налогоплательщиков?

Доход до 2,4 млн рублей в год (200 тысяч в месяц): НДФЛ составит 13%, как и сейчас.
Доход от 2,5 до 5 млн рублей в год (от 200 до 416,67 тысяч рублей в месяц): НДФЛ составит 15% с суммы, превышающей 2,4 млн рублей.
Доход от 5 до 20 млн рублей в год (от 416,7 тысяч до 1,67 млн рублей в месяц): ставка составит 18% с суммы свыше 5 млн рублей.
Доход от 20 до 50 млн рублей в год (от 1,67 до 4,17 млн рублей в месяц): НДФЛ составит 20% с суммы свыше 20 млн рублей.
Доход свыше 50 млн рублей в год (от 4,17 млн рублей в месяц): ставка составит 22% с суммы свыше 50 млн рублей.

Важно: новая шкала коснётся всех, кроме участников СВО. Повышенная ставка будет применяться только к сумме, превышающей порог. Например, при годовом доходе в 2,6 млн рублей 13% будут удерживаться с первых 2,4 млн, а с оставшихся 200 тысяч – уже 15%.

Много ли зарабатывающих "свыше"?

По данным Минфина, только 2 млн россиян (3,2% работающего населения) имеют годовой доход свыше 2,4 млн рублей. Ещё меньше тех, кто получает более 3 млн рублей в год – всего 3,7 тысяч человек.

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