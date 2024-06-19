Указ принят: с июля жизнь неработающих россиян изменится

Начиная с 1 июня 2024 года, в России произошло увеличение размера средней страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров.

Согласно последним данным от Социального фонда России, средний размер пенсии достигнет 18 521 рубля. Это повышение стало возможным благодаря улучшению управления бюджетными средствами.

Условия для получения пенсии

Пенсионная система России предусматривает следующие критерии для назначения пенсий:

Женщины могут выходить на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65 лет начиная с 2028 года. В настоящее время проходит переходный период, и в 2024 году временно приостановлено назначение пенсий по возрасту, с подобными мерами, запланированными также на 2025 и 2027 годы.

Условия для досрочного выхода на пенсию

Досрочный выход на пенсию доступен следующим категориям граждан:

Инвалиды и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.

Люди, работавшие в условиях, связанных с повышенными рисками, или в регионах Крайнего Севера, где необходим минимальный стаж 15 лет работы.

Требования к стажу и пенсионным баллам

Для получения права на пенсию в 2024 году требуется минимум 14 лет страхового стажа, что увеличится до 15 лет в следующем году. Также необходимо набрать 25,8 пенсионных баллов, планируется их увеличение до 28,2 в следующем году.

Эти меры направлены на гарантирование достойного уровня жизни пенсионеров в контексте современных экономических и социальных вызовов. Важно, чтобы каждый гражданин был информирован о своих пенсионных правах, что способствует более эффективному планированию их финансового будущего.