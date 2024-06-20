Указ принят: с июля жизнь неработающих граждан изменится

С лета 2024 года в России вступили в силу значительные изменения в системе страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров.

Благодаря эффективной оптимизации бюджетных расходов, средний размер пенсии увеличился до 18 521 рубля, как сообщает Социальный фонд РФ.

Основные изменения в назначении пенсий

Стандартный возраст наступления пенсии: Согласно новым правилам, начиная с 2028 года, женщины будут выходить на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Это изменение призвано унифицировать и стандартизировать возраст выхода на пенсию по всей стране. Переходный период: В течение 2024, 2025 и 2027 годов назначение пенсий по возрасту временно приостановлено. Это дает возможность системе пенсионного обеспечения адаптироваться к новым условиям и подготовить население к изменениям в правилах. Досрочный выход на пенсию: Эта возможность сохраняется для определенных категорий граждан, таких как инвалиды, лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, а также для тех, кто работает на вредных производствах или в условиях Крайнего Севера. Для этих категорий требуется наличие минимального стажа в 15 лет.

Критерии для получения пенсии в 2024 году

Для того чтобы иметь право на получение пенсии в текущем году, необходимо соответствовать следующим требованиям:

Страховой стаж: Необходим минимум 14 лет страхового стажа, который будет увеличен до 15 лет начиная с 2025 года.

Пенсионные баллы: Необходимо набрать минимум 25,8 пенсионных баллов, число которых также увеличится до 28,2 с 2025 года.

Реформы в пенсионной системе России являются ответом на необходимость адаптации к изменяющимся демографическим и экономическим условиям. Осведомленность о новых правилах и требованиях помогает гражданам лучше планировать своё будущее и гарантирует, что они могут рассчитывать на достойную поддержку в период старости. Эти изменения подчеркивают стремление государства обеспечить эффективную и справедливую пенсионную систему для всех категорий населения.