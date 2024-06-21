Указ принят: с июля 2024 жизнь неработающих граждан изменится

С лета 2024 года в России начали действовать значительные изменения в системе страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров.

По данным Социального фонда РФ, благодаря оптимизации бюджетных расходов, средний размер пенсии теперь составляет 18 521 рубль.

Ключевые изменения в системе пенсионного обеспечения

Новый стандартный возраст выхода на пенсию: Согласно обновленной политике, с 2028 года женщины будут выходить на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Это решение направлено на унификацию и стандартизацию пенсионного возраста по всей стране.

Переходный период: В период 2024, 2025 и 2027 годов, выход на пенсию по возрасту будет временно приостановлен. Это мера позволяет системе пенсионного обеспечения адаптироваться к нововведениям и подготовить граждан к изменениям.

Досрочный выход на пенсию: Возможность досрочного выхода на пенсию остается для таких категорий граждан, как инвалиды, лица, ухаживающие за детьми-инвалидами, а также работники вредных производств или условий Крайнего Севера. Для этого требуется наличие минимального стажа в 15 лет.

Требования к получению пенсии в 2024 году:

Страховой стаж: Необходимо иметь не менее 14 лет страхового стажа, который с 2025 года увеличится до 15 лет. Пенсионные баллы: Требуется набрать минимум 25,8 пенсионных баллов, число которых увеличится до 28,2 с 2025 года.

Эти реформы отражают необходимость адаптации к изменяющимся демографическим и экономическим условиям страны. Ознакомление с новыми правилами и требованиями позволяет гражданам лучше планировать своё будущее и гарантировать получение достойной поддержки в период старости. Изменения в пенсионной системе подчеркивают стремление государства к созданию эффективной и справедливой системы пенсионного обеспечения для всех слоев населения.