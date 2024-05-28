Указ принят, пенсии решено повысить: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В ближайшие два года проиндексируют пенсии в России на 20% от текущего уровня. Индексация социальных пенсий состоится в два этапа: в 2024 году - на 9,5%, в 2026 году - на 10,3%. Повышение затронет все виды социальных пенсий, включая пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также государственные пенсии.

Прибавку получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Параметры индексации указаны в документе о федеральном бюджете социального фонда. Последняя индексация пенсий была проведена в апреле 2023 года. Эксперты отмечают, что повышение пенсий на 20% станет существенной поддержкой для пожилых граждан.

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