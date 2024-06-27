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Указ принят: Мишустин полностью сильно изменил решение по выплатам для пенсионеров

В 2024 году в России ожидается значительное улучшение финансовых условий для пенсионеров, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

holidaydays.ru

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В 2024 году в России ожидается значительное улучшение финансовых условий для пенсионеров, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Правительство планирует удвоить размер пенсионных выплат для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы, что призвано обеспечить им более достойный уровень жизни.

Кроме того, предусмотрены особые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, выражая тем самым уважение и благодарность за их вклад в историю страны. Ветеранам будет предложена единовременная финансовая помощь, размер которой может составить до 10 000 рублей.

Что касается механизма начисления повышенных пенсий, большинство пожилых людей не столкнутся с необходимостью предпринимать какие-либо дополнительные шаги. Выплаты будут осуществляться автоматически, однако пенсионерам следует обеспечить актуальность своих данных в системе Пенсионного фонда и своевременно информировать о любых изменениях в их жизненных обстоятельствах, таких как изменение состава иждивенцев, что может повлиять на их пенсионные начисления.

Эти меры подчёркивают стремление России к созданию общества, основанного на принципах справедливости и социальной ответственности, где особое внимание уделяется благополучию старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями.

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