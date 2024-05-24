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Указ принят: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

В 2024 году россиян старшего возраста ожидает приятный сюрприз: пенсии граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы будут удвоены. 

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В 2024 году россиян старшего возраста ожидает приятный сюрприз: пенсии граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы будут удвоены.

Эта мера позволит обеспечить достойный уровень жизни тем, кто внес весомый вклад в развитие страны. Об этом сообщает "Наша Газета".

Не останутся без внимания и ветераны Великой Отечественной войны. Им будут выплачивать дополнительную материальную помощь в размере до 10 тысяч рублей – дань глубокого уважения и признательности за их подвиг.

Большинству пенсионеров не потребуется никаких дополнительных действий для получения выплат. Однако важно своевременно сообщать в Пенсионный фонд об изменениях в своих данных, например, о появлении новых иждивенцев.

А с 2024 года у каждого россиянина появится удобная возможность самостоятельно влиять на размер своей будущей пенсии. На портале Госуслуг будет запущен специальный калькулятор, который позволит не только узнать свой текущий стаж и пенсионные коэффициенты, но и смоделировать различные сценарии пенсионного будущего.

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