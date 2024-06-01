Указ принят: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт большой сюрприз

2024 год обещает стать особенным для российских пенсионеров: государство планирует значительно увеличить материальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. Согласно информации, опубликованной изданием "Наша газета", ожидается ряд важных изменений, направленных на повышение уровня жизни пожилых людей.

Одной из ключевых новинок станет удвоение размера пенсионных выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для инвалидов первой группы. Эта мера призвана обеспечить им достойный уровень жизни и оказать дополнительную помощь в условиях возраста или ограниченных возможностей здоровья.

Особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны. В знак глубокой признательности за их подвиг государство планирует выплачивать им единовременную материальную помощь в размере до 10 тысяч рублей.

Для большинства пенсионеров, имеющих право на дополнительные выплаты, не потребуется никаких дополнительных действий — перерасчет будет произведен автоматически. Однако важно своевременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в своем статусе или составе семьи, например, о появлении новых иждивенцев, чтобы получать все полагающиеся выплаты в полном объеме и вовремя.