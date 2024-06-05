Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ принят: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых граждан России ждёт сюрприз

В 2024 году пожилые граждане России и лица с инвалидностью первой группы могут ожидать значительного улучшения своего финансового положения благодаря удвоению размера пенсионных выплат.

pharmvestnik.ru

Подписаться в Telegram

В 2024 году пожилые граждане России и лица с инвалидностью первой группы могут ожидать значительного улучшения своего финансового положения благодаря удвоению размера пенсионных выплат.

Удвоение пенсионных выплат:

Правительство России объявило о планах по удвоению пенсий для граждан старше 80 лет и лиц, признанных инвалидами первой группы. Это решение призвано обеспечить более достойный уровень жизни для старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями, которые внесли значительный вклад в развитие общества.

Поддержка ветеранов:

Ветераны Великой Отечественной войны также получат дополнительную поддержку. Им предусмотрена ежемесячная материальная помощь в размере до 10 тысяч рублей. Это выражение глубокой благодарности государства за их неоценимый вклад в историю страны.

Процесс получения доплат:

Для большинства пенсионеров получение увеличенных выплат не потребует выполнения каких-либо сложных процедур. Тем не менее, важно поддерживать свои данные в актуальном состоянии и информировать Пенсионный фонд о любых изменениях, например, о добавлении новых иждивенцев.

Планы по увеличению пенсий отражают стремление государства поддержать наиболее уязвимые слои населения, облегчить их материальное положение и выразить признательность за их вклад в развитие страны. Внесение этих изменений в 2024 году является значительным шагом в направлении повышения качества жизни пожилых граждан и инвалидов, подтверждая обязательства России по обеспечению социальной защиты своих граждан.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Приехали толпой: в массовой драке на Ноксинском спуске до смерти забили парня

Интересное в Казани

10 часов назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

фирма уничтожающая тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани летом 2024 ожидается экстремальная температура до +50 градусов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

замена разбитого стекла в межкомнатной двери в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Новости Татарстана

день назад

В 30 км от Казани появился напечатанный на 3D-принтере поселок

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Новости Татарстана

день назад

Чистополь накрыл смог

Новости Казани

15 часов назад

Крупного бобра заметили на улицах Казани: видео
Лонгриды
9 часов назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

12 часов назад

75-метровый офис на берегу Кабана в Казани обещают открыть к марту 2027 года

Интересное в Казани

10 часов назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

Новости Казани

14 часов назад

«Ак Барс Арену» защитят перед концертом Басты за 4,9 млн рублей до 9 июня

Новости Казани

15 часов назад

Из Казани с 4 июня запустят прямые авиарейсы в Мурманск
ЖК под Казанью остался без света и воды из-за удара молнии в опору ЛЭП
Новости Татарстана
10 часов назад

ЖК под Казанью остался без света и воды из-за удара молнии в опору ЛЭП

Новости Казани

15 часов назад

В Казани до 8 июня ограничат движение на улице Энтузиастов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане за взятку в 21 млн рублей будут судить сотрудника налоговой

Новости Татарстана

18 часов назад

Опрокинутая фура с цистерной заблокировала движение на трассе в районе Аппаково
Новости Татарстана
6 дней назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета