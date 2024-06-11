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Указ принят: Мишустин кардинально сильно изменил решение по пенсиям

В текущем году в России ожидается внедрение мер, направленных на значительное увеличение пенсионных выплат для граждан в уязвимом положении.

osnmedia.ru

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В текущем году в России ожидается внедрение мер, направленных на значительное увеличение пенсионных выплат для граждан в уязвимом положении.

Это изменение призвано поддержать старшее поколение и обеспечить им достойную жизнь.

  • Усиление поддержки пенсионеров

Ключевым моментом станет рост пенсионных выплат в два раза для лиц старше 80 лет и инвалидов 1 группы. Эта инициатива нацелена на улучшение жизненных условий наиболее нуждающихся категорий граждан.

  • Увеличение помощи ветеранам

Ветераны ВОВ получат дополнительную финансовую поддержку. В знак благодарности за их службу и жертвы, предусмотрена выплата в размере до 10 тыс. рублей, которая будет выплачена однократно.

  • Простота и автоматизация процесса

Для большинства пенсионеров начисление этих дополнительных средств произойдет автоматически, освобождая их от необходимости взаимодействия с Пенсионным фондом. Однако важно поддерживать актуальность своих данных в системе, особенно в случаях изменения семейного состава или появления лиц, находящихся на иждивении, что может влиять на размер пенсионных выплат.

Эти меры являются частью более широкой стратегии государства по созданию условий для более справедливого и ориентированного на человека общества, гарантируя каждому гражданину чувство защищенности и уважения.

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