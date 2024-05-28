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Указ принят: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

Особое внимание – гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы: их пенсии будут удвоены.

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2024 год готовит российским пенсионерам приятные перемены! Особое внимание – гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы: их пенсии будут удвоены. Эта мера – выражение заботы государства о тех, кто внес значительный вклад в развитие страны, подчеркивает "Наша Газета".

Дополнительная поддержка ветеранам:

Героев Великой Отечественной войны ждет дополнительная материальная помощь – до 10 тысяч рублей.

Как получить причитающиеся выплаты?

Большинству пенсионеров не нужно предпринимать никаких действий – выплаты будут начисляться автоматически.
Цифровые технологии в помощь пенсионерам:

С 2024 года у каждого россиянина появится возможность самостоятельно моделировать свое пенсионное будущее. На портале Госуслуг будет запущен специальный калькулятор. С его помощью можно будет не только узнать свой стаж и пенсионные баллы, но и рассчитать, как различные жизненные сценарии (например, смена работы или выход на пенсию досрочно) отразятся на размере пенсии.

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