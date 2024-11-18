Указ приняли в тишине: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с ноября 2024 года

По инициативе региональных властей России стартует новый проект, предоставляющий пенсионерам уникальную возможность бесплатно исследовать местные достопримечательности под руководством профессиональных гидов.

Это направление активно развивается как часть широкой программы поддержки активности старшего поколения, рассказывает пенсионный консультант Анастасия Киреева.

Пилотный проект в Екатеринбурге: культура через призму возраста

В Екатеринбурге уже реализуется пилотная версия программы, где пенсионеры могут участвовать в экскурсиях, посвященных уличному искусству. Эти мероприятия позволяют участникам глубже понять культурные тенденции города, их историю и значение. Каждая группа состоит из 20 человек, что делает процесс обучения комфортным и интерактивным.

Как туда попасть?

Для участия в бесплатных экскурсиях необходимо обратиться в местный соццентр и оставить заявку. Этот процесс стимулирует пенсионеров к активному участию в общественной жизни и обещает новые открытия.

Преимущества программы

Программа направлена на обогащение жизни пожилых людей, предоставляя им возможность активно проводить время, расширять свои горизонты и укреплять социальные связи. Также важно подчеркнуть, что регулярное участие в таких мероприятиях способствует улучшению как физического, так и психического здоровья.

Влияние на благосостояние пенсионеров

Инициатива поддерживает не только культурное обогащение, но и социальную интеграцию пенсионеров, подчеркивая заботу государства о благополучии старшего поколения. Это важный аспект в улучшении качества жизни и предоставлении равных возможностей для всех возрастных групп.

Запуск такой программы является значимым шагом в поддержке и развитии активной жизни пенсионеров, демонстрируя пример социальной ответственности и внимания к потребностям всех граждан.

