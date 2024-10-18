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Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут важные перемены с 3 ноября 2024 года

Региональные власти запустили новую программу, ...

newizv.ru

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Региональные власти запустили новую программу, которая позволит пожилым людям бесплатно знакомиться с культурными достопримечательностями своих городов.

Это значимый шаг в развитии досуговых программ для пенсионеров, предоставляющий им возможность активно и интересно проводить время под руководством опытных экскурсоводов.

Досуг для пенсионеров: новые возможности

По словам пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, в ближайшие месяцы в России планируется расширение программ для пожилых людей, направленных на их активное участие в культурной и социальной жизни. Помимо бесплатных занятий спортом и посещения культурных мероприятий, теперь пенсионеры смогут бесплатно участвовать в экскурсиях.

Экскурсии в Екатеринбурге

Программа стартовала в различных регионах, и одним из первых городов, где пенсионеры могут воспользоваться этой возможностью, стал Екатеринбург. Здесь пожилым людям предложат экскурсии по уличному искусству, которые будут проводиться квалифицированными гидами. Во время прогулок экскурсоводы расскажут об истории и особенностях местных арт-объектов. Маршрут составит около 8 километров, а группы будут формироваться из участников в возрасте от 59 до 83 лет.

Как записаться на экскурсии?

Чтобы принять участие в бесплатных экскурсиях, пожилым людям нужно обратиться в местный социальный центр и подать заявку. Это простой процесс, который позволит многим пенсионерам приобщиться к культурным мероприятиям без финансовых затрат.

Польза для здоровья и благополучия

Эта инициатива направлена не только на организацию досуга, но и на улучшение общего состояния пенсионеров. Активное участие в культурных мероприятиях благоприятно сказывается как на физическом, так и на психологическом здоровье пожилых людей. Экскурсии дарят новые впечатления, обогащают знания и способствуют социальной активности.

Важность программы для старшего поколения

Инициатива по бесплатным экскурсиям демонстрирует стремление государства улучшить качество жизни пожилых людей. Это часть более широких усилий по созданию комплексных программ, направленных на поддержку старшего поколения, обеспечивающих не только доступ к культурным и спортивным мероприятиям, но и укрепление здоровья.

Таким образом, эта программа станет важным элементом в повышении благополучия пенсионеров и их вовлеченности в общественную жизнь.

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