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Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут важные перемены с 3 ноября

В рамках новой инициативы, региональные власти ...

dzen.ru

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В рамках новой инициативы, региональные власти предоставят российским пенсионерам уникальную возможность бесплатно посещать городские достопримечательности под руководством профессиональных экскурсоводов.

Эта программа предназначена для активизации досуга пожилых граждан и их более тесного взаимодействия с культурной жизнью регионов.

Экскурсионные туры для пенсионеров

Пенсионеры получат возможность участвовать в экскурсиях, которые покажут им известные и скрытые уголки их городов. Например, в Екатеринбурге стартует серия туров по уличному искусству. Гиды расскажут о создании городских арт-объектов, а также об истории районов. Экскурсии предусмотрены для групп до 20 человек, что делает их доступными и комфортными для пенсионеров.

Процесс регистрации на экскурсии

Для записи на бесплатные экскурсии пожилым людям необходимо обратиться в социальный центр по месту жительства. Там они могут подать заявление и выбрать интересующую их программу экскурсий.

Влияние на благосостояние пенсионеров

Эта мера направлена на расширение социальных и культурных горизонтов пенсионеров. Участие в таких мероприятиях не только улучшает их физическое состояние за счет прогулок и активности, но и способствует улучшению психологического состояния, предоставляя новые впечатления и знания. Активная социальная жизнь имеет важное значение для поддержания здоровья и долголетия старшего поколения.

Отзывы специалистов и поддержка программы

Пенсионный консультант Анастасия Киреева подчеркивает, что эти программы значительно улучшают качество жизни пожилых людей и показывают заботу государства о старшем поколении. Экскурсии позволяют пенсионерам оставаться в курсе культурных новинок и активно участвовать в общественной жизни.

Благодаря этим мероприятиям, пенсионеры не только обогащают свой досуг, но и вносят значимый вклад в сохранение активности и интереса к жизни. Разнообразие доступных экскурсий и легкость записи делают эту программу особенно привлекательной для старшего поколения по всей России.

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