Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут важные изменения с 4 ноября

Региональные власти вводят новую программу, которая позволит пожилым людям бесплатно посещать культурные достопримечательности.

В разных уголках страны начинается инициатива, дающая пенсионерам шанс без дополнительных затрат знакомиться с историческими и культурными местами под руководством опытных гидов, как сообщает PG12.

Увеличение досуговых возможностей для пожилых граждан

По словам пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, в ближайшие месяцы в России будет расширено количество программ, нацеленных на активное вовлечение пенсионеров в досуг. Ранее они имели возможность бесплатно заниматься спортом и участвовать в культурных мероприятиях, а теперь смогут присоединяться к экскурсиям без каких-либо затрат.

Экскурсии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожилые люди получат возможность участвовать в экскурсиях на тему уличного искусства, которые будут проводить квалифицированные экскурсоводы. Они расскажут о возникновении арт-объектов. Протяженность маршрута составит примерно 8 километров, а группа будет состоять из 20 участников в возрасте от 59 до 83 лет.

Запись на экскурсии

Для того чтобы участвовать в бесплатных экскурсиях, пенсионерам следует обратиться в местный социальный центр и подать заявку.

Преимущества для пожилых людей

Эта инициатива создаёт новые пути для интересного досуга пожилых людей, обогащая их повседневную жизнь новыми впечатлениями и знаниями. Активное участие в таких мероприятиях может улучшить как физическое, так и психическое здоровье пенсионеров.

Важность для благополучия пожилого населения

Данные инициативы значительно повышают качество жизни пожилых граждан и демонстрируют поддержку со стороны государства. Это важный шаг к созданию комплексных программ для организации досуга пожилых людей. Новые возможности играют ключевую роль в улучшении уровня жизни пенсионеров, становясь значимым шагом к повышению благосостояния старшего поколения России.