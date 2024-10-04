Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут важные изменения с 4 ноября

Региональные власти вводят новую программу, кот...

Подписаться в Telegram

Региональные власти вводят новую программу, которая позволит пожилым людям бесплатно посещать культурные достопримечательности.

В разных уголках страны начинается инициатива, дающая пенсионерам шанс без дополнительных затрат знакомиться с историческими и культурными местами под руководством опытных гидов, как сообщает PG12.

Увеличение досуговых возможностей для пожилых граждан

По словам пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, в ближайшие месяцы в России будет расширено количество программ, нацеленных на активное вовлечение пенсионеров в досуг. Ранее они имели возможность бесплатно заниматься спортом и участвовать в культурных мероприятиях, а теперь смогут присоединяться к экскурсиям без каких-либо затрат.

Экскурсии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожилые люди получат возможность участвовать в экскурсиях на тему уличного искусства, которые будут проводить квалифицированные экскурсоводы. Они расскажут о возникновении арт-объектов. Протяженность маршрута составит примерно 8 километров, а группа будет состоять из 20 участников в возрасте от 59 до 83 лет.

Запись на экскурсии

Для того чтобы участвовать в бесплатных экскурсиях, пенсионерам следует обратиться в местный социальный центр и подать заявку.

Преимущества для пожилых людей

Эта инициатива создаёт новые пути для интересного досуга пожилых людей, обогащая их повседневную жизнь новыми впечатлениями и знаниями. Активное участие в таких мероприятиях может улучшить как физическое, так и психическое здоровье пенсионеров.

Важность для благополучия пожилого населения

Данные инициативы значительно повышают качество жизни пожилых граждан и демонстрируют поддержку со стороны государства. Это важный шаг к созданию комплексных программ для организации досуга пожилых людей. Новые возможности играют ключевую роль в улучшении уровня жизни пенсионеров, становясь значимым шагом к повышению благосостояния старшего поколения России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

В Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире

Важное в РТ

день назад

МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск»

уничтожение тараканов без запаха dezinfekciya

Новости Татарстана

9 часов назад

54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

Интересное в Казани

3 дня назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

ремонт блока питания компьютера в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д

Новости Татарстана

день назад

Как Татарстан заставляет «уколоть» своих питомцев

Новости Казани

день назад

Правоохранители приехали к школе №39 в Казани из-за ученика с ножом

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 2 октября насмерть сбили 63-летнего пешехода
Новости Казани
36 минут назад

За неделю в Казани спасли 3 вальдшнепов

По данным ведомства, в Татарстане таких птиц бо...

Новости Казани

46 минут назад

В Казани остановлно движение троллейбусов №13 после поврежденния проводов

Новости России

день назад

Работники АО «Транснефть – Прикамье» сдали свыше 50 литров крови

Новости Казани

час назад

Прокуратура потребовала закрыть кафе «Исфара» на Авангардной

Новости Татарстана

2 часа назад

Инвалид 1 группы сломала позвоночник в татарстанском автобусе №43
В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека...
Новости Татарстана
10 часов назад

В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека выкинуло из авто

Новости Казани

3 часа назад

Гостей саммита БРИКС в Казани накормят карпом в глине и клецками

Новости Казани

5 часов назад

Пьяный мужчина в Казани выпал из трамвая и разбил голову

Новости Татарстана

5 часов назад

Крупнейшая в Татарстане птицефабрика за 11 млрд появится в Апастовском районе
Бизнес с нуля и без рисков: как запустить свою ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Бизнес с нуля и без рисков: как запустить свою клинику 