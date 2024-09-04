Региональные власти запустили уникальный проект, предоставляющий пожилым гражданам возможность бесплатно погрузиться в мир культуры и истории родного города.

Специально организованные экскурсии под руководством профессиональных гидов – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и вклад в активное долголетие.

Новые горизонты досуга для старшего поколения

Эксперт по пенсионным вопросам отмечает рост числа программ, направленных на обогащение досуга пенсионеров. Бесплатные экскурсии становятся логичным продолжением уже существующих спортивных и культурных мероприятий.

Яркий пример: стрит-арт прогулки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уже стартовали экскурсии по городскому уличному искусству. Опытные гиды знакомят участников с миром граффити и стрит-арта, организуя увлекательные пешеходные маршруты протяженностью около 8 километров. Группы формируются из 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.

Как стать участником экскурсионной программы?

Чтобы присоединиться к бесплатным экскурсиям, пенсионерам достаточно обратиться в ближайший социальный центр и заполнить анкету.

Польза для души и тела

Проект призван не только разнообразить досуг пожилых людей, но и положительно сказаться на их физическом и психологическом состоянии. Новые впечатления, общение, умеренная физическая активность – все это способствует активному долголетию.

Забота о старшем поколении – приоритет государства

Подобные инициативы свидетельствуют о внимании государства к потребностям старшего поколения. Создавая условия для полноценного включения пенсионеров в общественную и культурную жизнь, государство подчеркивает их значимость и ценность для общества.