Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения с 4 сентября
9111.ru
Региональные власти запустили уникальный проект, предоставляющий пожилым гражданам возможность бесплатно погрузиться в мир культуры и истории родного города.
Специально организованные экскурсии под руководством профессиональных гидов – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и вклад в активное долголетие.
Новые горизонты досуга для старшего поколения
Эксперт по пенсионным вопросам отмечает рост числа программ, направленных на обогащение досуга пенсионеров. Бесплатные экскурсии становятся логичным продолжением уже существующих спортивных и культурных мероприятий.
Яркий пример: стрит-арт прогулки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге уже стартовали экскурсии по городскому уличному искусству. Опытные гиды знакомят участников с миром граффити и стрит-арта, организуя увлекательные пешеходные маршруты протяженностью около 8 километров. Группы формируются из 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.
Как стать участником экскурсионной программы?
Чтобы присоединиться к бесплатным экскурсиям, пенсионерам достаточно обратиться в ближайший социальный центр и заполнить анкету.
Польза для души и тела
Проект призван не только разнообразить досуг пожилых людей, но и положительно сказаться на их физическом и психологическом состоянии. Новые впечатления, общение, умеренная физическая активность – все это способствует активному долголетию.
Забота о старшем поколении – приоритет государства
Подобные инициативы свидетельствуют о внимании государства к потребностям старшего поколения. Создавая условия для полноценного включения пенсионеров в общественную и культурную жизнь, государство подчеркивает их значимость и ценность для общества.
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