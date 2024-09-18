Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения в сентябре

Пенсионеры в России получат новую возможность а...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Пенсионеры в России получат новую возможность активно проводить время и обогащать свои дни интересными впечатлениями.

Региональные власти запускают инициативу, предлагающую пожилым гражданам безвозмездно посещать городские достопримечательности под руководством опытных экскурсоводов. Этот шаг призван расширить существующие программы активного досуга пенсионеров, включая спорт и участие в культурных событиях.

Расширение социальных программ для пенсионеров

Пенсионный консультант, сообщает о планах на расширение социальных программ, что позволит пенсионерам более активно взаимодействовать с обществом. Новые программы предоставят пожилым возможность участвовать в организованных экскурсиях, которые будут проводиться по всей России.

Экскурсионные программы в Екатеринбурге

В качестве примера, в Екатеринбурге запланированы экскурсии, освещающие уличное искусство города. Экскурсоводы, обладающие глубокими знаниями о местной культуре, проведут группы пенсионеров, объясняя историю и значение культурных объектов. Группы по 20 человек будут путешествовать маршрутом длиной около 8 километров, что сделает прогулку не только познавательной, но и полезной для здоровья.

Как стать участником экскурсии

Для участия в экскурсиях пенсионеры должны обратиться в местный соццентр для регистрации. Процедура записи максимально упрощена, чтобы каждый желающий мог легко получить доступ к этой возможности.

Преимущества для пожилых граждан

Такие экскурсии вносят значительное разнообразие в повседневную жизнь пенсионеров, обогащая её новыми социальными взаимодействиями и знаниями, что важно для поддержания их психического и физического здоровья. Активное участие в жизни города способствует улучшению общего самочувствия и качества жизни пожилых людей.

Значение для общественного благополучия

Инициатива показывает заботу государства о старшем поколении, подчеркивая важность их вовлеченности в активную социальную жизнь. Развитие таких программ способствует созданию полноценной среды для каждого гражданина, независимо от его возраста.

Запуск бесплатных экскурсий для пенсионеров открывает новые горизонты для активного и содержательного досуга. Эта инициатива не только поддерживает здоровый образ жизни, но и способствует социальной интеграции пожилых людей, позволяя им чувствовать себя нужными и активными участниками общества.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

8 часов назад

В Казани девушка упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к осенне-зимнему рабочему периоду

как уничтожить борщевик на участке

Новости Татарстана

день назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

ремонт принтеров epson москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 сентября задержали чиновника из Тукаевского района

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Новости Татарстана
11 часов назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Казани

3 часа назад

Ильсур Метшин осмотрел 20 новых автобусов НЕФАЗ с камерами и кондиционерами

Важное в РТ

день назад

Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ за неделю примерно до 75 рублей подорожал бензин АИ-98

Новости Казани

4 часа назад

Президент ФК «Сокол» Казань объяснил отставку главного тренера Сергея Рыжикова
Задержали парня, который избил жену и с травмат...
Новости Татарстана
8 часов назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани

Новости Казани

4 часа назад

К саммиту БРИКС в Казани подсветят 288 обектов

Новости Казани

4 часа назад

Премьер-министр Армении примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 октября

Новости Казани

4 часа назад

ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в Казани
Россияне назвали профессии будущего из метавсел...
Новости России
6 дней назад

Россияне назвали профессии будущего из метавселенных
Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на самми...
Новости Казани
11 часов назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре