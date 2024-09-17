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Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 17 сентября

В рамках масштабной государственной программы п...

medsoc.adm-nao.ru

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В рамках масштабной государственной программы поддержки пожилых граждан в России запускается уникальный проект, который позволит пенсионерам посещать экскурсии по городским достопримечательностям совершенно бесплатно.

Региональные власти уже начали реализацию этой инициативы, цель которой — разнообразить культурный досуг старшего поколения и поддерживать их активный образ жизни. Как сообщает издание PG12, экскурсии будут проводиться опытными гидами и откроют новые возможности для пенсионеров по всей стране.

Расширение программ для пенсионеров

Новая программа стала логическим продолжением уже существующих инициатив для пожилых граждан. Как отмечает эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева, ранее пенсионеры могли бесплатно заниматься спортом и посещать культурные мероприятия, а теперь у них появилась уникальная возможность участвовать в экскурсиях. Этот проект направлен на улучшение общего благосостояния старшего поколения, предоставляя им новые впечатления и знания.

«Экскурсии позволят пенсионерам не только знакомиться с культурными объектами своих городов, но и поддерживать физическую активность», — добавила Киреева.

Екатеринбург: передовой город в реализации программы

Екатеринбург стал одним из первых городов, где реализуется новый проект. Здесь для пенсионеров уже организованы экскурсии по маршрутам, посвящённым уличному искусству. Эти туры длиной около 8 километров позволяют участникам не только насладиться атмосферой города, но и узнать больше о местных арт-объектах. В экскурсионных группах могут участвовать до 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.

«Это прекрасная возможность для людей старшего возраста разнообразить свою повседневную жизнь и узнать что-то новое о своём городе», — делятся впечатлениями организаторы программы.

Как принять участие?

Принять участие в программе просто: для этого нужно обратиться в ближайший социальный центр и оформить заявку на экскурсию. Проект доступен для всех пенсионеров, и власти уверены, что он станет крайне популярным. Многие пожилые граждане уже проявили интерес, ведь это отличный способ активно и интересно проводить время.

Польза для здоровья и активного долголетия

Организаторы подчёркивают, что новые экскурсионные программы благоприятно влияют не только на культурное развитие пенсионеров, но и на их физическое и психическое здоровье. Участие в таких мероприятиях помогает пожилым людям оставаться активными, улучшает настроение и создаёт новые социальные связи, что положительно сказывается на их общем самочувствии.

«Наша цель — не просто разнообразить досуг пенсионеров, но и дать им возможность чувствовать себя нужными и полноценными участниками общества», — рассказывают представители программы.

Государственная поддержка и улучшение качества жизни

Проект бесплатных экскурсий для пенсионеров — это ещё один значимый шаг в рамках государственной программы, направленной на поддержку старшего поколения. Эти инициативы помогают не только улучшить качество жизни пожилых людей, но и укрепить связь между поколениями, создавая условия для комфортного и активного старения. Пожилые граждане теперь могут не только узнать больше о культурных объектах своего города, но и обрести новых друзей и единомышленников.

«Мы уверены, что такие программы — это важный вклад в развитие комплексных мер поддержки старшего поколения», — подытожили в администрации одного из регионов.

Бесплатные экскурсии — это не просто прогулки по городу, а новый этап в улучшении благосостояния пенсионеров в России, который позволит им наслаждаться жизнью и чувствовать себя полноценными членами общества.

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