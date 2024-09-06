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Указ приняли тихо: пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения в сентябре

В рамках новой социальной инициативы, объявленн...

gubdaily.ru

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В рамках новой социальной инициативы, объявленной региональными властями, пожилые граждане смогут без взимания платы посещать значимые городские места.

Эта программа предусматривает не только просвещение, но и активное вовлечение старшего поколения в общественную жизнь.

Обновление и расширение существующих программ

По словам Анастасии Киреевой, известного эксперта в области социального обеспечения пожилых, предстоит значительное расширение текущих программ. Если ранее пожилые люди могли безвозмездно участвовать в спортивных и творческих мероприятиях, то теперь к этому добавляется возможность экскурсионной деятельности.

Исследуйте культурное наследие Екатеринбурга

В Екатеринбурге Россияне смогут принять участие в организованных турах по уличному искусству, где квалифицированные гиды расскажут о богатой истории и значении каждого культурного объекта. Экскурсии будут примерно 8 километров длиной, группы же могут вмещать до двадцати участников в возрастной категории от 59 до 83 лет.

Участие в программе

Желающие принять участие в экскурсиях должны будут обратиться за регистрацией в ближайший соц. центр. Это обеспечит эффективную организацию и планирование мероприятий, предусматривающее удобство и безопасность для всех участников.

Польза для здоровья и общественное благо

Такие мероприятия предназначены для обогащения жизни пожилых людей, способствуя их физическому и умственному здоровью через активное участие в общественной жизни. Помимо физической активности, экскурсии способствуют социальному взаимодействию и обмену знаниями.

Важный шаг к социальной инклюзии

Эта программа служит замечательным примером того, как социальные инициативы могут адаптироваться к потребностям старшего поколения, предоставляя им возможности для обогащения жизни и участия в культурной жизни общества. Это демонстрация заботы государства о благополучии своих старших граждан и стремления к созданию более включенного и заботливого общества.

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