Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ приняли тихо: пожилых граждан России в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения в сентябре

Власти российских городов объявили о запуске но...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Власти Екатеринбурга объявили о запуске новой программы, предназначенной для пенсионеров, которая предоставит им возможность бесплатно изучать культурные достопримечательности города.

С помощью опытных гидов, пенсионеры смогут исследовать и наслаждаться культурным наследием города, не тратя средств.

Новые возможности в культурной интеграции пенсионеров:

Эксперт по пенсионным программам рассказал о новых инициативах, направленных на улучшение культурного отдыха пенсионеров. Добавление специально разработанных экскурсий к уже существующим бесплатным мероприятиям, включая спорт и культурные события, расширяет возможности для активного отдыха среди старшего поколения.

Культурные экскурсии по Екатеринбургу:

Старшее население Екатеринбурга теперь могут принять участие в экскурсиях, ориентированных на уличное искусство и исторические места города. Гиды, специализирующиеся на культуре, акцентируют внимание на уникальных аспектах городской жизни, включая методы создания уличного искусства. Группы до 20 человек обеспечивают индивидуальный подход и тщательное взаимодействие во время прогулок протяженностью около 8 километров.

Участие в экскурсионной программе:

Пенсионерам предлагается зарегистрироваться в программе, посетив ближайший соццентр. Процесс регистрации упрощен, что делает участие в культурных мероприятиях доступным и удобным.

Благоприятное воздействие на благосостояние пенсионеров:

Программа способствует культурному обогащению и поддерживает необходимую активность пенсионеров, что критически важно для поддержания их физического и психологического здоровья. Активная жизнь — основа для поддержания здоровья и долгих лет жизни.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции

Важное в РТ

день назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

обработка от тараканов в квартире стоимость

Новости Казани

день назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

Новости Казани

20 часов назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России

монтаж окон в каркасном доме в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город

Новости Казани

день назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО
Лонгриды
2 дня назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу

Татарстан — это не только республика с богатой ...

Новости Казани

21 час назад

Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

Интересное в Казани

день назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

Новости Казани

23 часа назад

В Кировском районе некоторые дома на сутки останутся без воды

Новости Казани

23 часа назад

В Кировском районе некоторые дома останутся без воды

Учителя Челнов жалуются на зарплаты
Новости Татарстана
15 часов назад

Учителя Челнов жалуются на зарплаты

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируют до +26 градусов

Новости Татарстана

день назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Иннополисе со 2 по 4 октября пройдет 1-ый форум инноваций стран БРИКС
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства
Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-...
Новости Казани
21 час назад

Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 