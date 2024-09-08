Указ приняли тихо: пожилых граждан России в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения в сентябре

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dzen.ru
Власти Екатеринбурга объявили о запуске новой программы, предназначенной для пенсионеров, которая предоставит им возможность бесплатно изучать культурные достопримечательности города.
С помощью опытных гидов, пенсионеры смогут исследовать и наслаждаться культурным наследием города, не тратя средств.
Новые возможности в культурной интеграции пенсионеров:
Эксперт по пенсионным программам рассказал о новых инициативах, направленных на улучшение культурного отдыха пенсионеров. Добавление специально разработанных экскурсий к уже существующим бесплатным мероприятиям, включая спорт и культурные события, расширяет возможности для активного отдыха среди старшего поколения.
Культурные экскурсии по Екатеринбургу:
Старшее население Екатеринбурга теперь могут принять участие в экскурсиях, ориентированных на уличное искусство и исторические места города. Гиды, специализирующиеся на культуре, акцентируют внимание на уникальных аспектах городской жизни, включая методы создания уличного искусства. Группы до 20 человек обеспечивают индивидуальный подход и тщательное взаимодействие во время прогулок протяженностью около 8 километров.
Участие в экскурсионной программе:
Пенсионерам предлагается зарегистрироваться в программе, посетив ближайший соццентр. Процесс регистрации упрощен, что делает участие в культурных мероприятиях доступным и удобным.
Благоприятное воздействие на благосостояние пенсионеров:
Программа способствует культурному обогащению и поддерживает необходимую активность пенсионеров, что критически важно для поддержания их физического и психологического здоровья. Активная жизнь — основа для поддержания здоровья и долгих лет жизни.
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