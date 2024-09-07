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Указ приняли тихо: пожилых граждан РФ в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения в сентябре

В свете новой инициативы, объявленной региональ...

dzen.ru

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В свете новой инициативы, объявленной региональными властями и освещенной PG12, пожилые жители получат уникальную возможность изучать городские достопримечательности без каких-либо затрат.

Эта программа открывает двери к культурному богатству города под наставничеством опытных гидов.

Расширение культурных программ для пенсионеров

Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам, поделилась, что в российских областях планируется увеличение мероприятий, нацеленных на обогащение досуга пенсионеров. К уже существующим бесплатным спортивным и культурным событиям теперь добавятся организованные экскурсии, расширяющие горизонты активного отдыха.

Экскурсионные маршруты по Екатеринбургу

Пожилые жители Екатеринбурга имеют возможность участвовать в экскурсиях, посвященных уличному искусству. В ходе туров профессиональные гиды будут делиться знаниями о методах создания уличных арт-объектов. Каждый тур предполагает преодоление дистанции около 8 километров, а размер группы ограничен двадцатью участниками, что способствует созданию интимной и внимательной атмосферы.

Регистрация на экскурсии

Для участия в бесплатных турах пенсионерам необходимо посетить местный социальный центр и заполнить заявку. Процедура оформления проста, что делает участие доступным и удобным для всех желающих.

Положительное воздействие на благосостояние пожилых

Проект не только способствует культурному обогащению, но и поддерживает необходимую активность среди пожилых, способствуя их физическому и психологическому здоровью. Активный образ жизни ключевой для поддержания здоровья и долголетия.

Государственная поддержка активного старения

Инициатива подчеркивает важность государственной поддержки в улучшении качества жизни пожилых, предоставляя им возможности для активного участия в социальной и культурной жизни общества.

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