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Указ приняли тихо: пенсионеров в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения с 16 сентября

Региональные власти вводят новаторский проект, ...

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Региональные власти вводят новаторский проект, который позволит пожилым гражданам наслаждаться основными достопримечательностями города совершенно бесплатно под руководством квалифицированных гидов.

Расширение активных программ для пожилых

По данным издания ProGorodSamara, предстоит значительное увеличение количества программ для активного досуга пожилых в разных регионах России. К уже существующим возможностям бесплатных спортивных и культурных мероприятий теперь добавляются и организованные экскурсии по городам.

Специализированные экскурсии по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут реализованы специальные экскурсии для пожилых, с фокусом на уличное искусство города. Профессиональные экскурсоводы расскажут о создании различных арт-объектов и особенностях стрит-арта. Эти маршруты, длиной около восьми километров, рассчитаны на группы до 20 человек в возрастной категории 59–83 года.

Как зарегистрироваться на экскурсии

Желающие присоединиться к бесплатным экскурсиям должны обратиться в свой местный центр социального обслуживания для подачи заявления. Из-за ограниченного числа мест рекомендуется сделать это как можно раньше.

Благотворное воздействие на здоровье и настроение

Проект создан для предоставления пожилым гражданам новых возможностей активного и насыщенного досуга. Участие в таких мероприятиях не только разнообразит ежедневную жизнь, но и позитивно скажется на физическом и эмоциональном благополучии участников.

Социальное значение проекта

Инициатива значительно улучшает качество жизни старшего поколения и демонстрирует заботу государства о его социальной активности и интеграции. Это ключевой элемент в создании всесторонней системы мероприятий, направленных на поддержку и развитие пожилых граждан.

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