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Указ приняли: пенсионерам 28-29 декабря отправят на карты новогоднюю выплату с четырьмя нулями

В конце декабря 2024 года пенсионеры России мог...

culture.ru

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В конце декабря 2024 года пенсионеры России могут рассчитывать на единовременные денежные выплаты, которые поступят на их банковские счета. Это инициатива государства, направленная на поддержку пожилых людей в важные моменты их жизни.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о деталях программы, которая охватывает различные категории пенсионеров, включая юбиляров.

Кто получит разовые выплаты?

По словам Анастасии Киреевой, дополнительные выплаты предназначены для пенсионеров, которые нуждаются в финансовой помощи из-за возраста или особых жизненных событий. Значительная часть средств выплачивается гражданам, отмечающим юбилейные даты.

Основные категории:

  • Пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, у которых автоматически увеличивается страховая пенсия. Фиксированная часть их выплат удваивается и составляет около 8100 рублей.
  • Граждане, которые празднуют крупные юбилеи, например, 90, 95 или 100 лет.

Суммы выплат: сколько можно получить?

Во многих регионах действуют специальные программы поддержки пожилых людей. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предусмотрены следующие суммы:

  • 15 000 рублей — в честь 90-летия.
  • 20 000 рублей — на 95-летний юбилей.
  • 25 000 рублей — к 100-летию.

В некоторых регионах подобные выплаты могут предоставляться регулярно, что особенно важно для пенсионеров, нуждающихся в стабильной финансовой помощи.

Когда ждать деньги?

Для пенсионеров, чьи юбилеи уже состоялись, разовые выплаты будут перечислены 28 и 29 декабря 2024 года. Те, у кого важные даты ещё впереди, смогут получить средства ближе к самим событиям.

Зачем нужна такая помощь?

Эти единовременные выплаты — не просто финансовая поддержка, но и символ внимания и заботы государства о пожилых гражданах. Средства могут быть использованы на:

  • Покупку лекарств или продуктов.
  • Оплату коммунальных услуг.
  • Организацию небольшого праздника в честь юбилея.

«Это не просто помощь, это способ подарить пожилым людям ощущение важности и заботы в их жизни», — подчёркивает эксперт.

Социальное значение программы

Финансовая поддержка пенсионеров играет важную роль в улучшении качества их жизни. Такие выплаты становятся частью комплексного подхода к заботе о старшем поколении. Это не только возможность помочь людям материально, но и напоминание о том, что их вклад в общество ценится.

Если вы или ваши близкие относитесь к числу пенсионеров, не забудьте проверить поступления на банковский счёт в указанные даты. А для тех, у кого значимые события ещё впереди, выплаты станут приятным сюрпризом в будущем.

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