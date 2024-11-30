Указ приняли незаметно: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут важные изменения с 1 декабря

Российские регионы запускают бесплатные экскурсии с профессиональными гидами для пожилых людей, расширяя доступ к культурному досугу. Это дополняет уже существующие программы бесплатных занятий физической культурой и участием в культурных мероприятиях.

Экскурсии для пенсионеров: новые маршруты по стране

Пенсионный консультант Анастасия Киреева подтверждает увеличение числа таких программ по всей России. В Екатеринбурге, например, стартует серия экскурсий по уличному искусству. Профессиональные гиды поведают пенсионерам о истории и значении городских арт-объектов по маршруту около 8 километров.

Как стать участником экскурсии?

Для участия необходимо обратиться в местный социальный центр и подать заявку. Группы формируются из 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.

Польза для пожилых граждан

Участие в экскурсиях помогает разнообразить досуг, положительно влияя на физическое и психическое здоровье. Это способствует укреплению социальных связей и расширению кругозора пенсионеров.

Важность программ для сохранения активности и социализации

Инициативы по организации бесплатных экскурсий демонстрируют заботу государства о благополучии пожилых людей. Они являются важной частью стратегии по улучшению качества их жизни, создавая возможности для активного досуга и социализации.

Поощрение участия пожилых в социально значимых проектах способствует созданию инклюзивного общества и поддержанию высокой жизненной активности старшего поколения. Бесплатные экскурсии – это не только приятное времяпрепровождение, но и важный вклад в социальное благополучие страны.

