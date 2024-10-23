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Указ приняли незаметно: пожилых гражда в возрасте от 59 до 83 лет ждут важные изменения с 3 ноября

В рамках нового проекта, региональные власти по...

properm.ru

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В рамках нового проекта, региональные власти по всей России запускают программу, которая предоставит пожилым людям уникальную возможность бесплатно посещать культурные и исторические достопримечательности.

Эта инициатива направлена на активное вовлечение пенсионеров в общественную жизнь и создание для них интересного и полезного досуга, сообщает PG12.

Новые возможности для досуга пенсионеров

По словам пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, в ближайшие месяцы по всей стране увеличится количество программ, предлагающих пожилым людям не только бесплатные спортивные и культурные мероприятия, но и экскурсии по городам. Теперь пенсионеры смогут без финансовых затрат знакомиться с культурными достопримечательностями своих регионов под руководством профессиональных экскурсоводов.

Бесплатные экскурсии в Екатеринбурге

Одним из первых городов, где стартовала эта инициатива, стал Екатеринбург. Здесь пенсионеры смогут посетить экскурсии, посвященные уличному искусству. В рамках этих экскурсий квалифицированные гиды расскажут об истории создания различных арт-объектов и познакомят участников с местными шедеврами стрит-арта. Протяжённость маршрута составляет около 8 километров, а группа будет состоять из 20 участников, возраст которых варьируется от 59 до 83 лет.

Как записаться на экскурсии?

Для участия в бесплатных экскурсиях пожилым людям необходимо обратиться в местный социальный центр и подать заявку на участие. Это просто и доступно, что позволяет большому числу пенсионеров воспользоваться этой уникальной возможностью.

Польза для пенсионеров

Эта инициатива не только помогает пенсионерам разнообразить свой досуг, но и способствует улучшению их физического и психического здоровья. Экскурсии на свежем воздухе и новые впечатления благоприятно сказываются на общем состоянии пожилых людей, делая их повседневную жизнь более насыщенной и интересной.

Важность программы для благополучия старшего поколения

Подобные инициативы играют ключевую роль в повышении качества жизни пожилых людей. Они помогают старшему поколению чувствовать поддержку со стороны государства и активно участвовать в общественной жизни. Новые возможности досуга, такие как экскурсии, способствуют укреплению связей внутри общества и улучшают благосостояние пенсионеров.

Бесплатные экскурсии по культурным достопримечательностям для пенсионеров — это важный шаг в направлении улучшения жизни старшего поколения. Эта программа дарит пожилым людям не только новые знания и впечатления, но и помогает оставаться активными, что крайне важно для их здоровья и общего благополучия.

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