Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ приняли: 28-29 декабря российские пенсионеры получат на карты новогоднюю выплату с четырьмя нулями

В последние дни декабря пенсионеры России ожида...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В последние дни декабря пенсионеры России ожидают особенной финансовой поддержки. Согласно заявлению пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, разовые денежные выплаты будут произведены 28 и 29 декабря.

Эта мера направлена на поддержку пожилых людей в честь значимых событий их жизни, включая важные юбилейные даты.

Критерии для получения выплат

Основной фокус направлен на пенсионеров, столкнувшихся с возрастными изменениями, которым требуется дополнительная поддержка. В частности, лица старше 80 лет получают удвоенную фиксированную выплату, достигающую около 8100 рублей.

Региональные различия в выплатах

Зависимо от места проживания, пенсионеры могут претендовать на дополнительные привилегии:

  • В Ленинградской области и Санкт-Петербурге празднование 90-летия сопровождается выплатой в размере 15 тысяч рублей;
  • На 95-летие назначается 20 тысяч рублей;
  • При достижении 100 лет столетние юбиляры получают 25 тысяч рублей.

Эти выплаты, в некоторых случаях предоставляемые ежегодно, отражают внимание к потребностям старшего поколения.

Время выплат

Пенсионеры, чьи юбилеи уже отмечены, увидят зачисления на своих счетах 28 и 29 декабря. Для тех, кто празднует в будущем, средства будут перечислены по мере наступления их значимых дат.

Значение выплат для пенсионеров

Эти выплаты являются частью широкой стратегии обеспечения благополучия пенсионеров. Они не только укрепляют финансовое положение пожилых людей, но и приносят им чувство радости и признания в важные моменты их жизни. Особенно это значимо в преддверии Нового года, когда так важна атмосфера праздника и заботы.

Предстоящие выплаты в конце декабря подчеркивают приверженность государства к улучшению жизни пожилых людей. Это выражение заботы о старшем поколении, которое вносит весомый вклад в их социальное и материальное благополучие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

лучшие компании по уничтожению тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

rf лифтинг санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах

Лонгриды

22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

Новости Татарстана

день назад

Под Казанью водитель легковушки погиб после столкновения с фурой
Лонгриды
2 дня назад

«В них много опасностей»: эксперты высказались, нужно ли запрещать соцсети детям до 14 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане И...

Новости Татарстана

28 минут назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета