Указ приняли: 28-29 декабря российские пенсионеры получат на карту новогоднюю выплату с четырьмя нулями

Российские пенсионеры получат разовые выплаты 28 и 29 декабря! Эта мера социальной поддержки, по словам эксперта Анастасии Киреевой, направлена на облегчение жизни пожилых людей, особенно тех, кто отмечает важные юбилеи.

Кому положены выплаты?

Дополнительные финансовые пособия:

Пенсионеры от 80 лет и старше: Выплата удваивается до ~8100 рублей.

Пенсионеры, отмечающие юбилеи (90, 95 и 100 лет): Суммы выплат варьируются в зависимости от региона.

Региональные выплаты на юбилейные даты (2024):

Ленинградская область и Санкт-Петербург:

90 лет — 15 тыс. рублей

95 лет — 20 тыс. рублей

100 лет — 25 тыс. рублей

Важно! В некоторых регионах возможны ежегодные выплаты к юбилейным датам.

Как получить выплаты?

Пенсионеры, уже отмечавшие юбилей, получат средства в конце декабря.

Тем, кто отметит юбилей позже, выплаты будут зачислены в соответствии со знаменательной датой.

Деньги будут автоматически переведены на банковские счета.

Значение выплат для пенсионеров

Эти выплаты играют важную роль в жизни пожилых людей, улучшая их финансовое состояние и обеспечивая материальную поддержку. Вклад государства в благосостояние пенсионеров:

Повышает уровень жизни

Демонстрирует заботу и уважение к старшему поколению

Помогает справиться с растущими жизненными расходами, особенно в преддверии праздников.

Разовые выплаты — это не просто финансовая помощь, но и проявление уважения к пожилым людям. Они призваны не только помочь материально, но и подчеркнуть их значимость в обществе, создавая праздничное настроение в зимние дни!

