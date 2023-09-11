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«Указ президента о частичной мобилизации остается действующим, других документов не требуется»: генерал-полковник Картаполов объяснил как может быть объявлена новая мобилизация

«Указ президента о частичной мобилизации остается действующим, других документов не требуется»: генерал-полковник Картаполов объяснил как может быть объявлена новая мобилизация

Фото: ТАСС

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Депутат Госдумы, глава оборонного комитета Андрей Картаполов заявил, что "приказ МО РФ" и слухи о скорой мобилизации в стране действительности не соответствуют. Его цитирует агентство ТАСС.

"Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание", - отметил Картаполов.

Картаполов дал разъяснения: в стране идет контрактный рекрутинг, в полной мере закрывающий кадровые запросы армии.

Он пояснил, то формально в стране продолжает действовать указ президента о частичной мобилизации, а потому никаких иных приказов, указов или постановлений в случае мобилизации не требуется.

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