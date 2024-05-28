Указ подписан: жителей России готовят к появлению новой валюты

Центральный банк России называет новые сроки внедрения цифрового рубля - и они всё ближе! Если веритиь прогнозам, уже с 2025 года у россиян появится возможность оценить преимущества новой формы национальной валюты.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула: переход на цифровой рубль будет плавным и ненавязчивым.

Никто не собирается отменять наличные или банковские карты. У граждан будет выбор, каким именно способом расплачиваться.

Третья волна:

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, дополнив уже привычные нам деньги.

Эксперты предполагают: новая валюта может стать весьма популярной. Уже через год после запуска доля цифрового рубля в транзакциях может достичь 41%!

Что ожидать?

Внедрение цифрового рубля - это не одномоментное событие, а процесс, который займет 5-7 лет.

На первом этапе новая валюта, скорее всего, будет использоваться для ограниченного круга операций.

Постепенно сфера применения цифрового рубля будет расширяться, а его популярность - расти.

Готовы ли вы к цифровой трансформации своих финансов? Время покажет, насколько удобным и востребованным окажется цифровой рубль в реальной жизни.

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