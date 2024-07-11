Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: застекленные балконы теперь под запретом, их заставят снять и не разрешат сделать заново

В России введены обновленные правила остекления балконов, вызвавшие оживленные обсуждения среди владельцев квартир. Цель данных регуляций — повышение безопасности и эстетического вида жилых комплексов.

domostroynn.ru

Подписаться в Telegram

В России введены обновленные правила остекления балконов, вызвавшие оживленные обсуждения среди владельцев квартир. Цель данных регуляций — повышение безопасности и эстетического вида жилых комплексов, особенно в районах с исторической застройкой.

Нововведения в правилах остекления

До начала установки:

  • Получение разрешений: Жители должны обращаться в управляющую компанию за разрешением на остекление.
  • Консультации с соседями: Важно получить согласие соседей, что поможет избежать будущих споров и сохранить гармонию в общении.

Последствия несоблюдения правил

Несоблюдение новых правил может привести к серьезным юридическим проблемам, включая судебные иски и обязательный демонтаж установленных конструкций. Часто проблемы возникают из-за жалоб соседей, особенно в зонах с ограниченным освещением или исторической застройкой.

Советы для жильцов

  • Оценка текущей ситуации: Если уже существующее остекление соответствует новым нормам и не вызывает нареканий, его можно не изменять.
  • Подготовка необходимых документов: Обеспечьте наличие всех разрешений перед началом работ.
  • Выбор подходящего дизайна: Важно, чтобы выбранный вариант остекления соответствовал не только нормам безопасности, но и был приемлем для общего вида района.

Эти меры направлены на создание безопасного и красивого жилого пространства, обеспечивая при этом защиту и комфорт для всех жителей. Внимательное соблюдение указанных регламентов способствует поддержанию порядка и гармонии в многоквартирных домах, отмечает информационный портал ProGorod58.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане

Важное в РТ

25 минут назад

Сбер провел HR-день в Альметьевске

как заклеить вентиляцию на кухне от тараканов

Новости Татарстана

23 часа назад

Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул

Новости Татарстана

20 часов назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

постановка свадебного танца в Екатеринбурге

Новости Татарстана

19 часов назад

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Новости Казани

23 часа назад

Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре

Новости Казани

день назад

32-летний мужчина, устроивший смертельное ДТП в Казани, попросился на свободу

Новости Татарстана

день назад

Мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек Татарстана
Новости Татарстана
день назад

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Новости Татарстана

час назад

Саша Сулим выступит на юбилее парка «Черное озеро» 13 июля

Новости Казани

2 часа назад

В ДТП с лосем в Татарстане пострадали 2 ребенка и 28-летняя женщина

Новости Казани

19 часов назад

В Казани 9 июля иномарка сбила маленького мальчика

Новости Татарстана

21 час назад

По числу мигрантов Татарстан находится на 4 месте в России
Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»
Новости Казани
2 часа назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

Новости Татарстана

день назад

Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху

Новости Татарстана

день назад

В 88 лет умер известный композитор Анвар Шарафеев

Новости Татарстана

день назад

Духовное управление мусульман РТ одобрило халяльный кешбэк
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
В Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета
Новости Татарстана
17 часов назад

В Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета