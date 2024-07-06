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Указ подписан: застекленные балконы под запретом, их заставят снять и не разрешат сделать заново

В последнее время в России внесены изменения в правила остекления балконов и лоджий, что вызвало широкий резонанс среди владельцев квартир. Эти изменения были введены после того, как управляющие компании столкнулись с многочисленными жалобами.

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В последнее время в России внесены изменения в правила остекления балконов и лоджий, что вызвало широкий резонанс среди владельцев квартир. Эти изменения были введены после того, как управляющие компании столкнулись с многочисленными жалобами, и в ответ на них были разработаны новые нормативы.

Согласно новому регламенту, остекление балконов должно быть согласовано не только с управляющей компанией, но и с другими жильцами дома. Основная причина этих изменений заключается в том, что несогласованное остекление может создавать угрозы безопасности или вызывать неудобства для других жителей здания. Например, если установленная конструкция мешает доступу света или создаёт риск падения предметов.

Известны случаи, когда собственники квартир в Санкт-Петербурге и Калужской области были вынуждены демонтировать ранее установленные остекления после проигрыша в судах, куда дела поступили от управляющих компаний. Эти компании действовали на основании жалоб от других жильцов или из-за нарушения архитектурного единства здания, особенно если дом находится в историческом или культурно значимом районе.

Также существуют случаи, когда управляющие компании инициировали судебные процессы против собственников квартир в период капитального ремонта здания, когда остекление балконов мешало проведению ремонтных работ.

Эти новые правила напоминают собственникам о необходимости строгого соблюдения законодательства при проведении любых строительных или ремонтных работ в их жилище. Несмотря на то что многие изменения, внесенные предыдущими владельцами, могут быть узаконены, каждый новый случай требует индивидуального подхода и может потребовать значительных усилий и расходов для согласования.

Эксперты советуют владельцам квартир не спешить с демонтажем уже установленного остекления, если оно не вызывает жалоб от соседей или проверяющих органов. Однако, прежде чем приступать к любым новым работам по остеклению, необходимо тщательно изучить все действующие правила и нормы, а также получить все необходимые разрешения от соответствующих органов и согласие соседей. Это поможет избежать юридических проблем в будущем и обеспечит комфортное сосуществование в многоквартирном доме, сообщает progorod58.

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