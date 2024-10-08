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Указ подписан. Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет неожиданный сюрприз в октябре 2024

С октября в России вступает в силу новое правил...

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С октября в России вступает в силу новое правило, которое коснется всех, кто имеет кредиты, включая ипотечные.

Верховный суд вынес решение, которое может помочь заемщикам в сложных финансовых ситуациях значительно облегчить долговое бремя. Это изменение вызвало широкий резонанс, так как оно потенциально может стать настоящим «спасательным кругом» для многих должников, особенно тех, кто оказался в финансовой ловушке из-за непредвиденных обстоятельств.

Какое решение принял Верховный суд?

Решение суда связано с делом россиянки, у которой накопились долги по кредитам на сумму более двух миллионов рублей. Женщина решила воспользоваться процедурой банкротства, но в начальных судебных инстанциях ей отказали. Банк, который выдал ей кредиты, подал встречный иск, обвинив ее в недобросовестном поведении. По мнению банка, женщина изначально знала, что не сможет справиться с таким количеством займов, и действовала с умыслом, чтобы избежать выплат.

Суд первой инстанции встал на сторону финансового учреждения, поддержав его претензии. Однако Верховный суд вынес совершенно противоположное решение, заявив, что ответственность за оценку платежеспособности заемщика лежит не только на клиенте, но и на самом банке.

Какие последствия это имеет для заемщиков?

Вердикт Верховного суда создает прецедент, который может сыграть на руку многим заемщикам. Теперь, если банк не провел тщательную проверку кредитной истории или доходов заемщика, и тот оказался не в состоянии платить по долгам из-за непредвиденных обстоятельств, суд может принять решение в пользу заемщика. Это означает, что финансовое учреждение может нести ответственность за свои ошибки при выдаче кредита, а заемщик может получить возможность обнулить долги через процедуру банкротства.

Кого коснется это новое правило?

Данное решение касается всех заемщиков, вне зависимости от суммы кредита. Это может быть полезно как для людей, взявших небольшие потребительские кредиты, так и для тех, кто столкнулся с проблемами при выплате ипотечных займов. Важно понимать, что данное правило не освобождает от ответственности, но дает шансы тем, кто действительно попал в сложное финансовое положение, на справедливое рассмотрение их дела.

Как заемщики могут воспользоваться новым решением?

Чтобы воспользоваться этим новым правилом, заемщикам, оказавшимся в долговой яме, следует обратиться в суд с заявлением о банкротстве. При этом важно помнить, что Верховный суд уже установил ответственность банков за неадекватную оценку рисков при выдаче кредитов. Если банк не провел должную проверку платежеспособности клиента, это может стать основой для признания долга недействительным.

Как защитить себя?

Чтобы избежать подобных проблем, заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и уровнем долговой нагрузки. Но если ситуация вышла из-под контроля, новый вердикт Верховного суда дает шанс пересмотреть свои обязательства и в случае необходимости воспользоваться процедурой банкротства.

С октября новое правило, установленное Верховным судом, может стать серьезным подспорьем для тех, кто испытывает сложности с выплатами по кредитам. Финансовые учреждения теперь обязаны тщательнее оценивать риски при выдаче займов, что дает заемщикам дополнительную защиту.

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