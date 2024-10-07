Указ подписан. Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет неожиданный сюрприз с понедельника

С начала октября 2024 года владельцы кредитов, в том числе ипотечных, могут воспользоваться новым правилом, которое в корне изменит их отношение к долгам.

Верховный суд России вынес важное решение, которое теперь может стать настоящим спасением для многих заемщиков, столкнувшихся с непредвиденными финансовыми трудностями. Юрист Максим Иванов пояснил, что это решение может помочь обнулить долги в случае форс-мажорных обстоятельств.

Верховный суд на стороне заемщиков

Поводом для принятия такого решения стало дело одной из россиянок, чьи долги по кредитам превысили два миллиона рублей. Женщина, оказавшись в сложной финансовой ситуации, обратилась в суд с просьбой признать её банкротом. Однако на первых этапах ей отказали, а банк, в котором были оформлены кредиты, подал встречный иск, обвиняя заемщицу в недобросовестности.

Финансовое учреждение утверждало, что женщина знала о своей неспособности обслуживать все кредиты, но всё же взяла займы, что, по мнению банка, являлось злонамеренным действием. В первые инстанции суд поддержал позицию банка, но ситуация резко изменилась после обращения в Верховный суд.

Судебный прецедент: долги обнулены

Верховный суд встал на сторону заемщицы, отметив, что ответственность за оценку финансовых возможностей клиента лежит на банке. Судьи подчеркнули, что финансовые учреждения обязаны тщательно проверять кредитную историю и доходы заемщиков перед выдачей кредитов. В результате все долги женщины были списаны, и её признали банкротом.

Это решение стало настоящим прецедентом, который теперь может применяться и к другим заемщикам, оказавшимся в подобных ситуациях. Для многих граждан это может стать шансом избавиться от неподъёмных долгов.

Что это значит для заемщиков?

Теперь все заемщики, которые оказались в сложной финансовой ситуации, могут использовать этот судебный прецедент в свою пользу. Если кредит был выдан без должной проверки платёжеспособности, заемщик может оспорить свои обязательства в суде, ссылаясь на недобросовестные действия банка. Это открывает новые возможности для тех, кто испытывает трудности с выплатами по кредитам или ипотеке.

Однако стоит помнить, что процедура банкротства остаётся серьёзным шагом и требует внимательного подхода. Юристы рекомендуют перед обращением в суд тщательно изучить свои права и обратиться за консультацией к профессионалам.

Решение Верховного суда о списании долгов по кредитам создаёт важный прецедент для всех заемщиков. Это не только защищает граждан от необоснованных требований банков, но и даёт возможность выйти из финансового кризиса. В ближайшее время можно ожидать роста числа обращений в суд с просьбами о признании банкротства на основании нового судебного вердикта.

