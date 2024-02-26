Указ подписан: всех россиян, у кого квартиры с отоплением, ждет большой сюрприз с 1 марта

Гражданам России, у которых есть отопление в квартирах сообщили о введении нового изменения.

Теперь владельцы такого типа жилья могут требовать полной компенсации от управляющих компаний. Подтверждение о данной возможности было получено от самых высоких судебных органов, как сообщает информационное агентство Primpress.



Юрист Ирина Сивакова пояснила, что новшество применяется в случаях, когда происходит разрыв радиатора или трубопровода системы отопления в квартире. Многие владельцы сталкивались с подобными проблемами, и возникал вопрос о том, кто будет компенсировать ущерб как соседям, так и самим владельцам жилья.





По мнению специалиста, в последнее время суды различных инстанций начали выносить неожиданные решения в данном вопросе. Суды пришли к выводу, что компенсацию ущерба должны возмещать управляющие компании. Такое решение было принято после рассмотрения дела одного из владельцев квартир.В одной из квартир произошел прорыв трубы отопительной системы, что привело к ущербу в размере 300 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд с требованием компенсировать полный ущерб со стороны управляющих компаний. Изначально суды отклонили его иск, однако в итоге поддержали владельца квартиры.В ходе судебного процесса было установлено, что владелец самостоятельно заменил радиаторы в квартире, но без участия управляющей компании это было бы невозможно. Таким образом, стало очевидным, что управляющие компании были ознакомлены с проблемой и, следовательно, признаются ответственными за произошедшую аварию. Подобные случаи будут иметь аналогичные исходы. Новое правило начнет действовать с 26 февраля.