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Указ подписан: вот что ждет неработающих российских пенсионеров уже в июне

С июня 2024 года в различных российских регионах будут введены новые правила социальной поддержки, среди которых значатся и увеличенные выплаты для некоторых групп пенсионеров.

tvcenter.ru

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С июня 2024 года в различных российских регионах будут введены новые правила социальной поддержки, среди которых значатся и увеличенные выплаты для некоторых групп пенсионеров.

Согласно информации, предоставленной порталом pg11, дополнительные 10 тысяч рублей начнут начисляться выборочно. Более того, летом предусмотрен пересмотр существующих льгот.

С первого июня наступит эра изменений, особенно для жителей таких территорий, как Краснодарский край. Здесь, например, будет проведена индексация стоимости месячных проездных билетов для пользования городским транспортом, что является частью широкой программы социальной помощи.

«Такие льготы доступны пенсионерам, ветеранам труда и военной службы, а также другим категориям граждан, чей доход не выходит за рамки двойного прожиточного минимума в регионе. В этом году льготные тарифы на проезд колеблются от 380 до 770 рублей, в зависимости от выбранного вида транспорта», — пояснила юрист Красовская.

Она также добавила, что пенсионеры, достигшие 80 лет в июне 2024 года, получат удвоенные фиксированные выплаты, увеличивающие их пенсию на более чем 8 тысяч рублей. Это же касается и инвалидов первой группы, получивших этот статус в мае текущего года, хотя повторное повышение пенсии для достигших 80-летия инвалидов первой группы не предвидится.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что пенсионеры, официально завершившие трудовую деятельность в июне, также могут рассчитывать на индексацию пенсии. «Для неработающих пенсионеров пенсия индексируется каждый год с 1 января и обычно выше, чем у тех, кто продолжает работать. Если пенсионер выходит на пенсию, его пенсия увеличивается, и если он снова устраивается на работу, размер пенсии фиксируется и не подлежит дальнейшей индексации», — заключила она.

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